Nations League, debutta l’Italia del Mancini - bis

Comincia l’avventura della nuova Italia del Mancini – bis, al suo debutto allo stadio Olimpico di Roma contro il Belgio nella prima partita del Gruppo 1 di Nations League. Anche la Nazionale belga comincia un nuovo corso, passata da Garcia a Van Bommel, dopo l’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale 2026 dalla Spagna. L'Italia si presenta a questa sfida con un bilancio incoraggiante nelle ultime uscite grazie alle vittorie contro Lussemburgo e Grecia nelle amichevoli di giugno sotto la guida di Baldini, che però non hanno minimamente compensato la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale. Il compito di Roberto Mancini è riportare entusiasmo intorno alla Nazionale ma, soprattutto, vittorie e, per gli esperti di Sisal, la prima uscita del tecnico marchigiano sarà positiva: gli Azzurri sono favoriti a 2,20, il successo belga sale a 3,20, il pareggio è a 3,50. In quattro delle ultime cinque partite in casa, l'Italia non ha subito reti, mentre il Belgio ha incassato gol in cinque delle ultime sei gare: la rete degli Azzurri è a un rasoterra 1,17 ma probabile che ad andare in gol saranno entrambe le formazioni, ipotesi a 1,60, con l’Over 2,50 a 1,75. Tre clean sheet in cinque gare per l’Italia: con il Belgio l’eventualità che Donnarumma resti imbattuto è a 4,00.

In attacco, per Mancini, è aperto il ballottaggio tra Kean e Pio Esposito, che si contendono la maglia da centravanti: entrambi sono in un buon momento di forma e potrebbero essere protagonisti nel match, la rete dell’attaccante del Como è a 2,75, quella dell’interista è a 3,00, alla pari con quella del fratello, Sebastiano. Mancini ha anche l’opzione Scamacca, marcatore a 2,75. Occhio anche a Frattesi e Maldini, che hanno iniziato la stagione con 3 reti in 5 gare con la Lazio e il Cagliari: le loro marcature sono rispettivamente a 5,00 e 4,50. Nel Belgio, tanti i giocatori che militano in Serie A: De Bruyne, a 4,50, De Ketelaere, a 4,00, e Moreira, a 7,50, anche se il pericolo numero 1 è Lukaku, ex Napoli oggi in Turchia, in gol a 2,75.

Per la vittoria del Gruppo 1 della Nations League, l’Italia non è però la favorita, a comandare è infatti la Francia, a 1,40, seguita dal Belgio, a 5,00. Solo terza in graduatoria la Nazionale azzurra, a 7,50, chiude la Turchia, a 33.