Nations League, Italia in discesa contro la Turchia: obiettivo tre punti

Punti e continuità. L’Italia vuole chiudere questo primo ciclo di partite di Nations League portando a casa altri tre punti, rimandando così il discorso qualificazione ai prossimi turni. L’occasione, per i ragazzi di Mancini, è ghiotta visto che a Bologna arriva la Turchia, ultima e con mille problemi da dover affrontare. Gli esperti Sisal vedono gli Azzurri favoritissimi a 1,40 rispetto al 7,50 della formazione di Montella mentre si scende a 5,00 per il pareggio. Le grandi prestazioni di Gigio Donnarumma, e le enormi difficoltà offensive della Turchia, lasciano presagire un clean sheet per il nostro capitano, ipotesi offerta a 2,20, magari con una larga vittoria azzurra: un risultato esatto di 3-0 è dato a 10. I gol potrebbero arrivare in molti modi: da fuori area, a 3,00, dalla panchina, a 2,50, magari sfruttando tutta la rosa a disposizione e, vista la pericolosità sui calci da fermo, anche di testa, scenario offerto a 2,75. Attenzione però all’agonismo dei turchi, da sempre marchio di fabbrica della formazione del Bosforo: un’espulsione è data a 5,00.

Il CT Roberto Mancini, come fatto nelle precedenti partite effettuerà dei cambi: a guidare l’attacco ci sarà Gianluca Scamacca, pronto a sbloccare il match a 4,50, magari assistito dai cross di Antonio Vergara, assist a 3,00, o dalla spinta mancina di Riccardo Calafiori, passaggio vincente a 5,00. Occhio poi a Davide Frattesi, in forma smagliante tra campionato e nazionale: il centrocampista della Lazio ancora nel tabellino dei marcatori è offerto a 4,00.