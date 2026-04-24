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Nepi: "Da settembre torna l'atletica allo Stadio dei Marmi, aperto a tutti"

L'annuncio dell'ad di Sport e Salute

Nepi:
24 aprile 2026 | 19.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Da metà settembre l’atletica tornerà protagonista nello Stadio dei Marmi Pietro Mennea, che riaprirà diventando accessibile a tutti, 7 giorni su 7, anche con anche un circuito esterno utilizzabile per le gare di media e lunga distanza che sorgerà nell’anello superiore: un segnale concreto di uno sport sempre più libero, inclusivo e senza barriere”. Lo annuncia Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute.“Stiamo lavorando – sottolinea Nepi – per ampliare le possibilità di utilizzo dell’impianto, consentendo di correre, giocare e allenarsi anche nelle ore serali e in connessione con l’intero Parco del Foro Italico. Saranno disponibili spogliatoi, docce e armadietti, per garantire i migliori servizi”.

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“Questa riapertura conferma la vocazione dello Stadio dei Marmi Pietro Mennea come uno dei luoghi simbolo del progetto Sport Illumina e dell’intero Parco del Foro Italico come spazi aperti, inclusivi e dedicati allo sport di tutti. Vogliamo – conclude Nepi – che sempre più persone possano viverlo, praticando attività fisica in un contesto unico e accessibile”.

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atletica Stadio dei Marmi Pietro Mennea Sport Illumina Parco del Foro Italico
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