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Nepi Molineris: "A Colle Oppio sport, cinema e arte per parlare ai giovani"

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A Roma il progetto Sport Illumina raccontato in un docufilm

Diego Nepi Molineris - (Ufficio stampa)
Diego Nepi Molineris - (Ufficio stampa)
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23 ottobre 2026 | 20.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Roma "da Colle Oppio è partito il progetto Sport Illumina, che oggi si racconta anche attraverso il docufilm 'Lo Sport è Vita'. Qui si incontrano sport, cultura, arte, cinema e storia, dando vita a un’esperienza unica, capace di parlare soprattutto ai giovani e di coinvolgere tutta la comunità. È bello vedere campioni del basket, del taekwondo e di tante altre federazioni condividere il campo con molti ragazzi, giocare insieme e divertirsi, in uno spazio che oggi appartiene davvero a tutti. Quello che un tempo era un luogo segnato dal degrado è diventato un hub di sport, socialità e partecipazione: un modello innovativo, un unicum nel panorama internazionale, che dimostra quanto lo sport possa trasformare i luoghi e creare nuove opportunità". Così Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute.

"Su Colle Oppio e sul progetto Sport Illumina - prosegue Nepi Molineris - grazie all’impegno del Governo continueremo a investire, con la convinzione che restituire spazi ai cittadini significhi investire nel futuro delle comunità. E presto annunceremo altre grandi sorprese, proprio qui a Colle Oppio".

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