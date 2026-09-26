È arrivata la fumata bianca per il ritorno sotto la Mole di Norberto Neto. L'estremo difensore verdeoro sbarcherà a Torino nella giornata di domenica 27 settembre per sostenere i test clinici di rito presso il JMedical e firmare il contratto che lo legherà nuovamente al club bianconero fino al 30 giugno 2027.

La mossa della dirigenza si è resa indispensabile in seguito al pesante stop patito da Kamil Grabara: il portiere polacco ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante una sessione d'allenamento ed è già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Per il brasiliano si tratta di un ritorno in bianconero. Il classe 1989 era sbarcato a Torino per la prima volta nell'estate del 2015, prelevato a parametro zero dalla Fiorentina. Nel corso del suo biennio alla Juventus ha ricoperto con affidabilità il ruolo di vice di Gianluigi Buffon, collezionando 22 presenze complessive e arricchendo il proprio palmarès con la conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Dopo il ciclo in bianconero, la carriera di Neto si è snodata tra Spagna e Inghilterra: prima l'approdo al Valencia, poi il salto al Barcellona e successivamente le tappe in Premier League con le maglie di Bournemouth e Arsenal. Reduce dall'ultima parentesi in patria con la maglia del Botafogo, il trentasettenne si presentava sul mercato da calciatore svincolato, elemento che ha facilitato la trattativa lampo della dirigenza per metterlo subito a disposizione dello staff tecnico.