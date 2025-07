Il brasiliano è tornato in patria per giocare con il Santos

Neymar sogna di essere... Batman. L'attaccante brasiliano, tornato in Brasile per vestire la maglia del Santos dopo la parentesi, dorata, in Arabia Saudita con l'Al Hilal, non smette di far parlare di sé. Sebbene le sue prestazioni in campo siano altalenanti, l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain si rende protagonista anche di 'bravate', spesso discutibili, fuori dal campo.

A far discutere, questa volta, è l'ultimo acquisto di Neymar. Come riportato dai media brasiliani, l'attaccante ha acquistato una Batmobile, vale a dire l'automobile guidata da Batman nella trilogia firmata da Christopher Nolan, con il supereroe interpretato da Christian Bale, e composta da 'Batman Begins', 'Il cavaliere oscuro' e 'Il cavaliere oscuro - Il ritorno'.

Quella acquistata da Neymar è una fedele riproduzione di quella usata durante le riprese dei film. L'automobile è dotata di un motore da 500 cavalli e persino di un lanciafiamme, sebbene non possa essere guidata, ma soltanto esposta. Il costo? 1,3 milioni di euro.