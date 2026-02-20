circle x black
Neymar, dubbi sul futuro: "Potrei ritirarmi a dicembre"

L'attaccante brasiliano ha poi lanciato un messaggio al ct del Brasile Ancelotti

Neymar - Fotogramma
Neymar - Fotogramma
20 febbraio 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
Neymar si ritira? Il fuoriclasse brasiliano, oggi al Santos, ha lasciato trasparire più di un dubbio sul suo futuro, non scartando la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo. "Potrei ritirarmi a dicembre", ha rivelato parlando con il media brasiliano Caze Tv l'attaccante ex Barcellona e Psg.

"Sto vivendo anno dopo anno e giorno per giorno, non ho ancora deciso il mio futuro", ha spiegato il 34enne, "capirò cosa mi dirà il cuore". Il suo contratto con il Santos scadrà proprio a fine 2026, poi ci potrebbe essere l'addio al calcio: "Non so davvero quello che succederà nel prossimo futuro, non so come sarà il prossimo anno".

"Forse a dicembre mi verrà voglia di ritirarmi", ha rivelato Neymar, "voglio vivermela giorno per giorno sia per il Santos che per la Nazionale brasiliana. E' quella la mia sfida più grande", ha concluso l'attaccante, che punta a essere tra i convocati di Ancelotti per i prossimi Mondiali.

