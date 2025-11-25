circle x black
Cerca nel sito
 

Notte di paura per la famiglia Pinamonti, rapina in casa durante Sassuolo-Pisa

I ladri si sono introdotti nella casa del giocatore a Modena: all'interno dell'abitazione i due figli con la baby sitter

Andrea Pinamonti - Fotogramma/IPA
Andrea Pinamonti - Fotogramma/IPA
25 novembre 2025 | 20.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Notte di paura per la famiglia dell'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti. Mentre il giocatore era in campo nella sfida tra i neroverdi e il Pisa lunedì 24 novembre dei ladri si sono introdotti nella casa del giocatore a Modena, quando c'erano i due bimbi con la baby sitter, mentre la compagna del giocatore Dasha Lapushka era allo stadio a seguire la partita.

Pinamonti, rapina in casa

A denunciare l'episodio è stata la stessa Dasha Lapushka, influencer e modella nata in Bielorussia, in una storia su Instagram. "Ieri sera mentre ero a guardare la partita del mio fidanzato, sono entrati ladri in casa. C'erano la baby sitter e i miei due bambini: grazie a Dio i piccoli erano giù e stanno bene ed è davvero l'unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no", ha detto la compagna di Pinamonti.

"Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato. Purtroppo, in Italia negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con punizioni più adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Andrea Pinamonti Pinamonti Pinamonti rapina rapina famiglia Pinamonti
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza