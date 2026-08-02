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Nuota per 160 km dalla Svezia alla Polonia e attraversa il Mar Baltico in 56 ore - Video

E' l'impresa da record compiuta da Bartlomiej Kubkowski che, bracciata dopo bracciata, ha nuotato per 156 km

Bartlomiej Kubkowski - (foto da Instagram)
Bartlomiej Kubkowski - (foto da Instagram)
02 agosto 2026 | 23.52
Roberto Grossi
LETTURA: 6 minuti

A nuoto dalla Svezia alla Polonia: in 56 ore attraversa il Mar Baltico. E' l'impresa da record compiuta da Bartlomiej Kubkowski che, bracciata dopo bracciata, ha nuotato per 160 km. Partito venerdì dalle coste svedesi, nella serata di domenica 2 agosto ha toccato terra a Dziwnow, in Polonia, poco prima delle 20. Kubkowski, come mostrano i video che documentano l'exploit, da regolamento ha dovuto raggiungere il traguardo senza l'aiuto di nessuno. Ha percorso barcollando gli ultimi metri sulla spiaggia, dopo essere uscito dall'acqua.

"Sono così stanco che non so nemmeno cosa provo", ha detto. Il super nuotatore, sostenuto dal suo team, è stato sottoposto immediatamente ai primi controllo dopo lo sforzo titanico. Nella traversata, come ha spiegato il team, Kubkowski si è alimentato durante brevi pause in mare. Non ha mai dormito e non ha mai nemmeno toccato la barca che lo ha seguito metro per metro. In oltre 2 giorni di nuoto, ha rischiato di perdere conoscenza, ha avuto problemi di orientamento e - a causa della carenza di sonno - ha ammesso di aver avuto anche allucinazioni. L'impresa coronata il 2 agosto parte da lontano: la programmazione è iniziata nel 2022.

Al primo tentativo Kubkowski ha percorso 115 km, nei successivi si è progressivamente avvicinato all'obiettivo sfiorando il traguardo nel 2025: lo stop in quella cirostanza è arrivato dopo 159 km, a soli 11 km dall'arrivo, quando ha perso conoscenza. Stavolta, grazie anche ad una rotta più favorevole, è riuscito a resistere fino alla fine. Kubkowski ha dedicato la sua impresa ad una fondazione che assiste malati di cancro, a cui verranno devoluti i fondi raccolti negli ultimi mesi.

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nuoto mar baltico Bartlomiej Kubkowski
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