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Olanda-Giappone: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Esordio ai Mondiali 2026 per la Nazionale orange

Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
14 giugno 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio ai Mondiali 2026 per l'Olanda. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale orange affronta il Giappone - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del gruppo F, completato da Svezia e Tunisia, della rassegna iridata che si svolge in Stati Uniti, Messico e Canada, e che ha già regalato gol ed emozioni, con qualche sorpresa, nelle sue prime partite.

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Olanda-Giappone, orario e probabili formazioni

La sfida tra Olanda e Giappone è in programma oggi, domenica 14 giugno, alle ore 22. Ecco le probabili formazioni:

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay. Ct. Koeman.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda. Ct. Moriyasu

Olanda-Giappone, dove vederla in tv

Olanda-Giappone sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sui canali Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play.

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