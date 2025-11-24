circle x black
Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo allenatore

L'annuncio della società, Messina rimane nei quadri del club

Ettore Messina
Ettore Messina
24 novembre 2025 | 20.34
Redazione Adnkronos
Terremoto all'Olimpia Milano: il coach Ettore Messina si è dimesso e la squadra è stata affidata a Peppe Poeta. A dare l'annuncio ufficiale il club meneghino con una nota sul proprio sito web. Messina lascia dopo la sconfitta sul campo di Trieste, con l'Olimpia ottava in classifica a 10 punti, a -6 dalla vetta. In Eurolega, Milano è undicesima con 6 vittorie e 6 sconfitte.

"La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Ettore Messina ha lasciato l’incarico di Capo Allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di Capo Allenatore. Ettore Messina continuerà a far parte dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni", rende noto la società.

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Ettore Messina per i successi raggiunti insieme, dai campionati vinti, alle Coppe Italia e Supercoppe, oltre a aver raggiunto la Final Four nel 2021 -dice Dell'Orco-. Con la stessa convinzione, auguro il meglio a Peppe Poeta, sicuro che saprà guidare la squadra con passione e determinazione".

