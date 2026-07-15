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Ossola: "Più playground per dare a ogni giovane possibilità di scegliere il proprio"

Un momento dell'inaugurazione - Adnkronos
Un momento dell'inaugurazione - Adnkronos
15 luglio 2026 | 19.42
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

“Questi spazi danno valore all’inclusione perché permettono a ciascuno di scegliere lo sport che preferisce”.

Lo afferma Alessandro Ossola, atleta paralimpico azzurro dei 100 metri, a margine dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport.

“Quello che colpisce - osserva - è che in tutta Italia questi playground condividono una stessa identità, rappresentata dai colori e dall’idea di lasciare un’eredità ai territori. È una legacy che resta ai Comuni e soprattutto ai giovani, ed è giusto che sia così”. Per Ossola il progetto dovrebbe continuare a crescere. “Di spazi come questo ce ne dovrebbero essere sempre di più e sono convinto che continueranno ad aumentare. Offrire ai ragazzi la possibilità di scegliere quale sport praticare è il vero significato dell’inclusione”.

“Qui ogni giovane può trovare la disciplina che sente più vicina - conclude - ed è proprio questa libertà di scelta a rendere il progetto così importante per il futuro dello sport e della comunità”.

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sport inclusione playground giovanili
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