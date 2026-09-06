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Europei di pallavolo femminile, oggi la finale Italia-Turchia - Diretta

Le azzurre di Velasco affrontano la Turchia padrona di casa di Santarelli

Egonu e Danesi - Ipa
Egonu e Danesi - Ipa
06 settembre 2026 | 17.42
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

È il giorno della finale degli Europei di pallavolo femminile. Oggi, domenica 6 settembre, l'Italia affronta la Turchia - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nell'ultimo atto della rassegna continentale di scena a Istanbul. Le azzurre hanno battuto la Polonia in semifinale, imponendosi in quattro set, e staccando così il pass per la finale degli Europei, l'ultimo grande trofeo che manca alle ragazze del ciclo firmato Julio Velasco dopo il trionfo ai Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Turchia ha invece battuto nettamente la Serbia per 3-0.

La finale degli Europei di pallavolo femminile tra Italia e Turchia è in programma oggi, domenica 6 settembre, alle ore 18 a Istanbul. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.

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pallavolo finale europei Italia Turchia
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