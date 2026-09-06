È il giorno della finale degli Europei di pallavolo femminile. Oggi, domenica 6 settembre, l'Italia affronta la Turchia - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nell'ultimo atto della rassegna continentale di scena a Istanbul. Le azzurre hanno battuto la Polonia in semifinale, imponendosi in quattro set, e staccando così il pass per la finale degli Europei, l'ultimo grande trofeo che manca alle ragazze del ciclo firmato Julio Velasco dopo il trionfo ai Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Turchia ha invece battuto nettamente la Serbia per 3-0.