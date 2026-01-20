circle x black
Cerca nel sito
 

Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv

La tennista azzurra affronta la polacca nel secondo turno degli Australian Open

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
20 gennaio 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. Nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, che comincerà nella notte italiana tra oggi, martedì 20 gennaio, e domani, mercoledì 21, la tennista azzurra affronterà la polacca Magdalena Frech - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del tabellone femminile. Paolini è reduce dalla comoda vittoria dell'esordio contro Sasnovich, mentre Frech ha battuto Erjavec.

Paolini-Frech, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Frech è in programma mercoledì 21 gennaio non prima delle 6.30 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in due precedenti, con l'azzurra che conduce con un parziale di 2-0. L'ultimo incrocio risale al terzo turno del Wta di Cleveland del 2023, quando Paolini si impose in due set.

Paolini-Frech, dove vederla in tv

Paolini-Frech sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paolini paolini australian open paolini frech paolini orario paolini dove vederla in tv
Vedi anche
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza