Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

La tennista azzurra affronta la statunitense nel secondo turno degli Us Open

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
27 agosto 2025 | 08.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini scende in campo agli Us Open 2025. La tennista azzurra sfida oggi, mercoledì 27 agosto, la statunitense Iva Jovic, numero 73 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Paolini, reduce dalla finale conquistata a Cincinnati e persa contro Iga Swiatek, rientra sul cemento dopo aver battuto all'esordio l'australiana Destanee Aiava.

Paolini-Jovic, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Jovic è in programma oggi, mercoledì 27 agosto, all'1 ora italiana, essendo il primo match della sessione serale al Louis Armstrong Stadium. Le due tenniste si sono affrontate in un solo precedente, vinto da Paolini. Jasmine si impose, lo scorso marzo, nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells in tre set.

Paolini-Jovic, dove vederla in tv

Paolini-Jovic, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

