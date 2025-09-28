circle x black
Paolini-Kenin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

La tennista azzurra sfida la statunitense nei sedicesimi del Wta di Pechino

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
28 settembre 2025 | 07.00
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini scende in campo a Pechino. La tennista azzurra sfida oggi, domenica 28 settembre, la statunitense Sofia Kenin, - in diretta tv, anche in chiaro, e in streaming - numero 26 del mondo, nei sedicesimi di finale del torneo Wta cinese. Paolini è reduce dalla vittoria nel primo turno contro la lettone Anastasija Sevastova, battuta in due set, mentre Kenin ha superato la russa Veronika Kudermetova.

Paolini-Kenin, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Kenin è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle 8.30 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti, tutti vinti dalla statunitense, che conduce quindi con un parziale di 3-0.

Paolini-Kenin, dove vederla in tv

Paolini-Kenin sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma di SuperTennis.

