Paolini-Krejcikova, oggi l'azzurra in campo nei quarti di Cincinnati - Diretta

La tennista italiana affronta la ceca negli ottavi del Masters 1000

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2025 | 17.46
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida oggi, giovedì 14 agosto, la ceca Barbora Krejcikova negli ottavi di finale del Masters 1000. Nell'ultimo turno Paolini ha superato in due set la statunitense Ashlyn Krueger, mentre all'esordio aveva battuto, seppur a fatica, la greca Maria Sakkari. Krejcikova invece, numero 80 del mondo, ha superato prima, a sorpresa, l'ucraina Elina Svitolina e poi l'americana Iva Jovic.

In caso di passaggio del turno Paolini incontrerà la vincente tra Coco Gauff e Lucia Bronzetti.

