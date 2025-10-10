circle x black
Paolini-Swiatek: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

La tennista azzurra sfida la polacca nei quarti di Wuhan

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
10 ottobre 2025 | 07.15
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini torna in campo a Wuhan. La tennista azzurra sfida oggi, venerdì 10 ottobre, la polacca Iga Swiatek, numero due del mondo, nei quarti di finale del Wta 1000 cinese. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la 'padrona di casa' Yuan all'esordio e la danese Tauson agli ottavi. Swiatek, vincitrice dell'ultima edizione di Wimbledon, invece ha eliminato la ceca Bouzkova e la svizzera Bencic.

Paolini-Swiatek, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Swiatek è in programma oggi, venerdì 10 ottobre, alle ore 13. Le due tenniste si sono affrontate in sette precedenti, tutti vinti dalla polacca, che conduce quindi con un parziale di 7-0. L'ultimo incontro risale alla finale di Cincinnati 2025, quando Swiatek si impose in due set con il punteggio di 7-5, 6-4.

Paolini-Swiatek, dove vederla in tv

Paolini-Swiatek sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, su SuperTennix e sulla piattaforma web di SuperTennis.

