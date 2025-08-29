circle x black
Paolini-Vondrousova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

La tennista azzurra affronta la ceca nel terzo turno degli Us Open

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
29 agosto 2025 | 07.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini scende in campo agli Us Open 2025. La tennista azzurra sfida oggi, venerdì 29 agosto, la ceca Marketa Vondrousova, numero 60 del mondo, nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Paolini arriva al match dopo aver eliminato all'esordio l'australiana Destanee Aiava e la statunitense Iva Jovic nel secondo turno.

Paolini-Vondrousova, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Vondrousova è in programma oggi, venerdì 29 agosto, ed è fissata come secondo incontro della sessione diurna del Grand Stand, che inizierà alle 17. L'azzurra scenderà quindi in campo al termine di Lehecka-Collignon. Le due tenniste si sono affrontate in un solo precedente, risalente al Wta di Bienna, in Svizzera, del 2017, quando la ceca si impose in due set.

Paolini-Vondrousova, dove vederla in tv

Paolini-Vondrousova, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

paolini paolini oggi paolini vondrousova paolini us open us open paolini dove vederla in tv paolini vondrousova dove vederla in tv paolini orario
