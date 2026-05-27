circle x black
Cerca nel sito
 

Roland Garros, Bertolucci 'boccia' l'outfit di Sinner: "L'anno scorso sembrava un benzinaio, ora..."

L'ex campione azzurro ha detto la sua sull'ultimo completo indossato in campo dal numero uno

Paolo Bertolucci
Paolo Bertolucci
27 maggio 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paolo Bertolucci 'boccia' l'ultimo completo indossato da Jannik Sinner, nel suo match d'esordio al Roland Garros 2026: "L'anno scorso con quello verde sembrava un benzinaio, quest'anno non lo so. La maglietta non è niente di che, niente di originale. I pantaloncini danno l'impressione che se la sia fatta addosso. Non mi piace quell'effetto".

CTA

L'ex campione azzurro ha detto la sua sul kit del numero uno nel match d'esordio a Parigi, vinto contro Tabur, anche con un riferimento allo sponsor tecnico: "Sento dire che Jannik deve passare a un marchio italiano, ma ha un contratto per altri dieci anni...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roland Garros Sinner Paolo Bertolucci Bertolucci Sinner
Vedi anche
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza