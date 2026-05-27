L'ex campione azzurro ha detto la sua sull'ultimo completo indossato in campo dal numero uno
Paolo Bertolucci 'boccia' l'ultimo completo indossato da Jannik Sinner, nel suo match d'esordio al Roland Garros 2026: "L'anno scorso con quello verde sembrava un benzinaio, quest'anno non lo so. La maglietta non è niente di che, niente di originale. I pantaloncini danno l'impressione che se la sia fatta addosso. Non mi piace quell'effetto".
L'ex tennista #tennis @paolobertolucci boccia il completo che #Sinner ha scelto di indossare per il #RolandGarros: 'l'anno scorso con quello verde sembrava un benzinaio, quest'anno i pantaloncini danno l'impressione che se la sia fatta addosso...' pic.twitter.com/9FSThrTSCc— Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) May 27, 2026
L'ex campione azzurro ha detto la sua sul kit del numero uno nel match d'esordio a Parigi, vinto contro Tabur, anche con un riferimento allo sponsor tecnico: "Sento dire che Jannik deve passare a un marchio italiano, ma ha un contratto per altri dieci anni...".