Parma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea vola al Tardini nella seconda giornata di Serie A

Ederson - Ipa/Fotogramma
Ederson - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2025 | 08.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna in campo in Serie A. Il club bergamasco affronta oggi, sabato 30 agosto, il Parma in trasferta al Tardini nella seconda giornata di Serie A. All'esordio in campionato la nuova Dea di Juric, che ha sostituito in panchina Gian Piero Gasperini, volato alla Roma, ha pareggiato in casa contro il Pisa, mentre il Parma, che ha accolto Cuesta come nuovo allenatore, ha perso 2-0 all'Allian Stadium contro la Juventus.

Parma-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Parma e Atalanta è in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Tardini di Parma. Ecco le probabili formazioni:

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric

Parma-Atalanta, dove vederla in tv

Parma-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
