Tanto nervosismo nel primo tempo di Parma-Lazio, gara delle 15 di oggi, domenica 1 dicembre. I 45 minuti iniziali della sfida tra la squadra di Pecchia e quella di Baroni sono stati caratterizzati da diversi episodi Var, che hanno fatto infuriare il tecnico biancoceleste.

Gli episodi di Parma-Lazio

Il primo arriva dopo soli 2 minuti, con il gol di Rovella su assist di Isaksen. Dopo revisione al Var, l’arbitro Zufferli decide di annullare la rete dei biancocelesti. Poi, dopo una manciata di minuti, il protagonista è ancora Rovella: il centrocampista perde palla e serve Man, che ne approfitta per portare il Parma avanti.

La Lazio si rituffa allora all'attacco e al 37’ segna ancora, ma la rete di Castellanos viene annullata. Il motivo è la partenza in fuorigioco al momento del passaggio di Rovella. L’ultimo episodio che fa infuriare la panchina della Lazio arriva in pieno recupero: l’arbitro concede rigore per fallo di Keita su Zaccagni. C’è ancora una revisione al video e Zufferli cambia decisione: il fallo è di Zaccagni, dunque niente penalty. Episodi che hanno scaldato la panchina laziale e il tecnico Baroni, non soddisfatto dell’arbitraggio.