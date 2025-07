Il calciatore della Lazio, Pedro Rodríguez, ha deciso di disattivare i commenti sotto un post dedicato al compleanno del figlio Marc, che ha spento 8 candeline.

Una scelta che segue le numerose critiche e i commenti sessisti ricevuti dopo la pubblicazione di alcuni scatti della festa, in cui il bambino viene ritratto davanti a una super torta a tema ‘Lilo & Stitch’, mentre indossa una tiara scintillante e un vestito ispirato al personaggio di Lilo, con spalline a righe bianche e blu.

Un post divisivo. Alcuni utenti hanno reagito con commenti offensivi, criticando in modo inopportuno l’abbigliamento del bambino dell’attaccante spagnolo. “Maschio o femmina?”, “Chi veste suo figlio da ragazza?”, “Sei ancora in tempo per salvarlo” queste solo alcune delle frasi comparse sotto il post, che hanno spinto il 37enne a limitare i commenti per tutelare il piccolo.

Non sono mancati però i messaggi di solidarietà da parte di diversi utenti, che hanno elogiato il papà di Marc. “Non ti rendi conto di che genitori meravigliosi hai”, ha scritto un follower, riferendosi al figlio. Un altro ha commentato: “Non ti seguo, ma sono venuto qui solo per dirti che sei un padre eccezionale. Lasciare che tuo figlio si esprima liberamente è un atto di vero amore”.

Il post è ancora visibile sul profilo Instagram dell’attaccante, ma non esiste più la possibilità di commentare. Una scelta chiara quella dell'attaccante: proteggere il figlio, ma senza alcun tipo di vergogna.