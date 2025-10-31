circle x black
Cerca nel sito
 

Pietrangeli, risposta a Panatta con polemica: "Non sei l'unico ad aver vinto a Parigi"

Panatta aveva detto, in un'intervista, di essere rimasto l'unico ad aver vinto nella capitale francese. Non si fa attendere la replica dell'altra leggenda del tennis azzurro

Panatta e Pietrangeli - Fotogramma/IPA
Panatta e Pietrangeli - Fotogramma/IPA
31 ottobre 2025 | 14.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Carissimo Adriano, ma che ti succede? Leggo questa tua intervista pubblicata oggi, sul Venerdì di Repubblica, dove affermi che la gente ti 'rompe le p.... con 'sta storia che sono rimasto l'unico ad aver conquistato il torneo di Parigi'. Annamo bene… per carità, è vero che non sto bene e che sto più di là che di qua, però mi atterri così… e non è bello. Proprio da te poi, che dicesti tempo fa: 'lasciate in pace Pietrangeli, che ha novant'anni'". Lo pubblica oggi Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro, su Supertennis.tv.

Panatta-Pietrangeli, botta e risposta

"Oh, non mi ribattere: 'è la gente che lo dice…', oppure che la giornalista ha capito o scritto male. Certo, in quest'ultimo caso, pazienza e lo sappiamo che i giornalisti eccetera eccetera…). Ma, nel primo caso, avresti dovuto correggere. E se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. E poi ci sarebbero il doppio con Sirola e quello misto, giusto per dirlo alla famosa gente...) allora vuoi stravincere".

"Capisco pure che non avevi voglia - aggiunge Pietrangeli - che ti stavi annoiando (come scritto più volte nel corso dell'articolo), però dai: non me lo dovevi fare. PS: ho un suggerimento. Visto che ti annoi, ti mando il mio libro, e tu mandami il tuo. Che ne dici? Come la classica mela, un libro al giorno toglie il medico da torno. Adriano: qui a Roma piove. Quindi rimandiamo va...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Panatta Pietrangeli Panatta Pietrangeli Adriano Panatta Nicola Pietrangeli
Vedi anche
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza