circle x black
Cerca nel sito
 

Pirlo dopo il caos Nazionale è tranquillo e si rifugia nell’amore

"Andrea è abituato ai polveroni e ha già girato pagina", dicono da Dubai i suoi amici

Andrea Pirlo e Valentina Baldini - Instagram
Andrea Pirlo e Valentina Baldini - Instagram
31 luglio 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Pirlo nonostante come sia finita con la Nazionale italiana di calcio è "tranquillo". Il tecnico dopo le polemiche per il caso Fonbet si è detto "amnerggiato" per come sia andata, dal ritiro austriaco dello United Fc di Dubai, il cui patron, l’oligarca russo Sergey Lomakin, è uno dei principali azionisti del sito di scommesse russo che gli è costato l’assegnazione."Andrea è abituato ai polveroni e ha già girato pagina", dicono da Dubai i suoi amici come riporta Il Giornale nella rubrica 'Indiscrezioni e gossip' a cura di Roberto Alessi. Quando Pirlo si mise con Valentina Baldini, che ha sposato nel 2022 dopo otto anni di relazione, era più che sposato con Deborah Roversi, da cui ha avuto due figli, Nicolò e Angela. Quando venne alla luce la loro relazione, fu uno scandalo infinito: lui lasciava una moglie con due bambini e lei, dopo dieci anni, un compagno dal nome non importante, importantissimo anche per Pirlo: Riccardo Grande Stevens, figlio dello storico legale di Casa Agnelli, il potentissimo avvocato Franzo Grande Stevens.

Ora è passato diverso tempo che è una grande medicina e la famiglia è diventata allargata e in buoni rapporti. "Figuriamoci se si è perso d’animo per non essere stato confermato Ct della Nazionale che era di per sé una grana", proseguono da Dubai, dove Pirlo ha casa, "Andrea ha le palle: ricordi che aveva affrontato con giudizi coraggiosi la Scommessopoli del 2011?".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pirlo Nazionale Fonbet scommesse
Vedi anche
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video
AdnTalks, Morelli: "Safe non è negativo ma valutare costo degli interessi" - Video
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza