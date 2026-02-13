circle x black
Cerca nel sito
 

Pisa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta in Toscana per i rossoneri nella 25esima giornata di Serie A

Nkunku - Afp
Nkunku - Afp
13 febbraio 2026 | 08.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa - in diretta tv e streaming - nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono recuperare la partita contro il Como, rimandata per la concomitanza della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono reduci dalla vittoria contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall'Ara, mentre quella di Hiljemark, succeduto a Gilardino sulla panchina toscana, ha pareggiato 0-0 a Verona contro l'Hellas.

Pisa-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Pisa e Milan è in programma oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

Pisa-Milan, dove vederla in tv

Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pisa milan pisa milan pisa milan oggi milan oggi pisa milan orario pisa milan dove vederla tv pisa milan probabili formazioni serie a
Vedi anche
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza