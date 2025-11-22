circle x black
Cerca nel sito
 

Pogba torna in campo dopo due anni e si commuove: "Sono un combattente"

L'ex centrocampista della Juve ha giocato una manciata di minuti nella partita persa dal suo Monaco contro il Rennes

Paul Pogba - Fotogramma/IPA
Paul Pogba - Fotogramma/IPA
22 novembre 2025 | 23.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paul Pogba torna in campo. Ventisei mesi dopo l'ultima volta. Il centrocampista francese, reduce da oltre due anni di stop tra problemi fisici e una squalifica per doping, è tornato a giocare con il Monaco, nella partita di Ligue 1 contro il Rennes. L'ex Juve è entrato in campo solo poco prima del 90esimo, per una manciata di minuti, e nonostante la sconfitta dei suoi per 4-1 ha ritrovato il sorriso per la fine di un incubo. "Ho provato tantissime emozioni. Ero contento, ma un po' triste per il risultato" ha detto nell'intervista post-partita ai microfoni di Ligue 1+.

Pogba torna in campo

Pogba ha spiegato di essersi emozionato nel giorno del suo ritorno in campo, anche in virtù dei tanti applausi del pubblico. Il Roazhon Park, lo stadio del Rennes, lo ha accolto alla grande, anche da avversario. Al triplice fischio, il francese si è inginocchiato per qualche minuto e in seguito ha raccolto gli applausi dei tifosi: "Non me lo aspettavo. Un grande grazie ai tifosi che mi hanno supportato . Il calcio è la cosa che amo di più al mondo e sono contento di essere tornato. Ho sofferto per ciò che è successo". E ancora: "Sono un combattente. Il calcio non è finito per me e voglio divertirmi ancora. Ho lavorato, ho aspettato più di due anni per tornare. Continuerò a lavorare per nuovi obiettivi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Paul Pogba Pogba oggi Pogba Monaco Pogba ritorno
Vedi anche
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza