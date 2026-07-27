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Il portiere finge infortunio? La squadra resta in 10 per 1 minuto, la nuova regola inglese

Via alla sperimentazione per ridurre gli infortuni tattici

Gigio Donnarumma - (Fotogramma)
Gigio Donnarumma - (Fotogramma)
27 luglio 2026 | 23.37
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Il portiere ferma il gioco per un problema fisico 'misterioso'? La squadra resta in 10 giocatori per un minuto. E' la novità rivoluzionaria che il calcio inglese, Premier League in testa, si appresta ad introdurre. Il calcio inglese - Football Association, Premier League, English Football League, National League e Women's Super League - hanno ottenuto il via libera dall'International Football Association Board (IFAB), l'organo della Fifa che 'custodisce' il regolamento. La sperimentazione regolamentare mira a garantire la gestione delle situazioni in cui gli infortuni dei portieri vengono usati per rallentare il gioco o creare pause ad hoc.

In particolare, nel corso della passata stagione, a novembre 2025 il manager del Leeds United, Daniel Farke, ha accusato il portiere del Manchester City, Gigio Donnarumma, di aver simulato un infortunio per "aggirare le regole" e interrompere il gioco.

La regola

Se la partita viene interrotta per un infortunio al portiere, l'allenatore della squadra dovrà indicare un giocatore di movimento che lascerà immediatamente il campo. Il giocatore nominato dovrà rimanere fuori dal campo almeno per un minuto dopo la ripresa del gioco. Se l'allenatore non indicherà un giocatore entro 10 secondi, a uscire sarà il capitano. La norma mira a garantire che i reali infortuni vengano gestiti con la dovuta attenzione. In caso di fallo sul portiere, ad esempio, la regola non scatterà: l'infortunio verrà considerato 'automaticamente' reale. Se il portiere viene sostituito, il cambio avverrà immediatamente.

Le eccezioni scattano in questi casi:

- Quando un portiere dichiara di non aver bisogno del fisioterapista e non ha causato l'interruzione del gioco

- Quando il portiere si scontra con un giocatore di movimento

- Quando un portiere subisce un fallo e necessita di cure immediate.

- Quando un portiere perde sangue

- In caso di infortunio grave (che richiede la sostituzione) o commozione cerebrale.

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regola portiere premier league regola portiere donnarumma
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