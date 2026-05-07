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Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026

La stagione del Premio sarà inaugurata a Roma: giovedì 4 giugno il Salone d'Onore del Coni ospiterà la conferenza stampa di presentazione

Premio Internazionale Fair Play Menarini, Il palco della cerimonia di premiazione 2025 - (Foto ufficio stampa)
Premio Internazionale Fair Play Menarini, Il palco della cerimonia di premiazione 2025 - (Foto ufficio stampa)
07 maggio 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
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Trent’anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne per cui l'etica sportiva pesa più di qualsiasi medaglia. È questo il traguardo che raggiungerà fra poche settimane il Premio Internazionale Fair Play Menarini: tre decenni e oltre 400 leggende dello sport, per un albo d'oro che celebra campioni di correttezza, rispetto e solidarietà, in gara e nella vita. L'integrità morale accanto al talento agonistico: servono entrambi per entrare nella rosa degli Ambasciatori del Fair Play Menarini, che conta fuoriclasse del calibro di Zico, Tommie Smith, Casey Stoner, Federica Pellegrini, Ian Thorpe, Fabio Cannavaro, Federica Brignone, Marco Belinelli, solo per citarne alcuni, icone in grado di ispirare le nuove generazioni diffondendo i valori più nobili della competizione.

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La stagione del Premio sarà inaugurata a Roma: giovedì 4 giugno il Salone d'Onore del Coni ospiterà la conferenza stampa di presentazione. In quest’occasione saranno svelati i nomi degli sportivi che entreranno a far parte del gruppo dei vincitori del Fair Play Menarini alla presenza di Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Lo stesso giorno verrà consegnato anche il Premio Fair Play Menarini “Giovani” a talenti emergenti che hanno già dimostrato profondo rispetto per l’etica sportiva. Il percorso del Premio punterà poi dritto su Firenze. Lunedì 15 giugno, verrà assegnato il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, istituito in collaborazione con il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e con il Coni Toscana, a studenti-atleti che eccellono sia sui libri di scuola che nella propria disciplina sportiva.

Si entrerà quindi nel vivo del Premio. Mercoledì 1 luglio, il Piazzale Michelangelo accoglierà i premiati per la tradizionale cena di gala, seguita dalla cerimonia di premiazione, in programma per giovedì 2 luglio nel magico scenario del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Confermata per il 2026 la partnership con Sky Tg24. La testata all-news seguirà dal vivo tutti gli appuntamenti di quest’anno e trasmetterà in diretta la cerimonia finale. "Con l’avvicinarsi della trentesima edizione siamo ancora più motivati a diffondere il messaggio del Premio – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Basta scorrere l'Albo d'Oro del Fair Play Menarini per ricordarci, ogni giorno, di quale splendido viaggio siamo parte. Un cammino che racconta e valorizza il volto più autentico dello sport, come scuola di vita e di valori".

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Premio Internazionale Fair Play Menarini Fair Play Sport Etica sportiva
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