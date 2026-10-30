L'attaccante rossonero: "E' incredibile, sono molto emozionato: è sempre stato il mio desiderio rimanere e rinnovare"

Il Milan ha annunciato di aver "prolungato il contratto di Pulisic fino al 30 giugno 2031".

"Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club. Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera", sottolinea il club rossonero.

"E' incredibile, sono molto emozionato: è sempre stato il mio desiderio rimanere e rinnovare, sono molto contento di stare ancora qui per i prossimi anni", ha detto Pulisic. "Ho sempre voluto restare al Milan, mi hanno sempre fatto sentire una fiducia enorme e sono molto contento di stare qui", ha spiegato l'attaccante statunitense a Sky in vista del derby con l'Inter. "E' sempre una partita con molta intensità, una battaglia e domani sarà uguale. E' chiaro che voglio segnare sempre, aiutare la squadra e vincere. Loro negli ultimi anni hanno mostrato di essere molto forti, giocano bene, sarà importante fare una bella prestazione: se facciamo le cose bene, abbiamo l'opportunità di vincere".