circle x black
Cerca nel sito
 

Pulisic al Milan fino al 2031, prolungato il contratto dello statunitense

L'attaccante rossonero: "E' incredibile, sono molto emozionato: è sempre stato il mio desiderio rimanere e rinnovare"

Pulisic al Milan fino al 2031, prolungato il contratto dello statunitense
Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan ha annunciato di aver "prolungato il contratto di Pulisic fino al 30 giugno 2031". 

"Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club. Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera", sottolinea il club rossonero.

"E' incredibile, sono molto emozionato: è sempre stato il mio desiderio rimanere e rinnovare, sono molto contento di stare ancora qui per i prossimi anni", ha detto Pulisic. "Ho sempre voluto restare al Milan, mi hanno sempre fatto sentire una fiducia enorme e sono molto contento di stare qui", ha spiegato l'attaccante statunitense a Sky in vista del derby con l'Inter. "E' sempre una partita con molta intensità, una battaglia e domani sarà uguale. E' chiaro che voglio segnare sempre, aiutare la squadra e vincere. Loro negli ultimi anni hanno mostrato di essere molto forti, giocano bene, sarà importante fare una bella prestazione: se facciamo le cose bene, abbiamo l'opportunità di vincere".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video
Risparmio: italiani ancora più prudenti, pensione e cure mediche la priorità - Videonews
Cortei a Genova, studenti e lavoratori uniti: "Fermare le armi non è reato"
Cortei a Milano, migliaia di manifestanti invadono la tangenziale - Video
Cortei a Palermo, migliaia di lavoratori e studenti contro guerra e carovita - Video
In corteo a Roma anche 'docenti furiosi': "Più fondi e nuovo sistema concorsi" - Video
Cortei Milano, la protesta unisce le generazioni 'la cultura disarma' - Video
Cortei a Roma, studenti intonano 'Bella ciao' - Video
Cortei a Roma, donne 'morte' a terra per raccontare il massacro di Gaza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza