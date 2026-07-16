circle x black
Cerca nel sito
 

Verstappen: "Nulla da dire sul mio futuro, quando ci saranno novità le comunicherò io"

No comment del pilota olandese su un suo possibile addio a Red Bull

Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
16 luglio 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non ho nulla da dire sul mio futuro. Ho sempre detto che eventuali novità sul mio futuro sarò io a comunicarle". Così Max Verstappen in merito alle voci sul suo futuro e su un possibile addio alla Red Bull dall'anno prossimo, nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp del Belgio a Spa.

"Dobbiamo guardare al futuro sistemando i problemi attuali, a volte c’è rabbia e un po’ di delusione, ma poi si resetta, si torna in fabbrica e si lavora per il weekend di gara successivo -aggiunge il pilota olandese-. L’approccio non cambia. I membri del team che vanno via? Va così, bisogna cercare nuovi talenti ed è la cosa che va fatta sempre. Il primo anno di Mekies in Red Bull è andato bene, abbiamo un buon rapporto anche fuori dalla pista. E' tutto molto aperto e trasparente".

Verstappen si esprime poi sulle aspettative per il Gp del Belgio. "Non so cosa aspettarmi, onestamente non lo so come andremo qui. In Austria siamo stati forti, a Silverstone deludenti… per questo non so cosa aspettarmi qui. Torniamo all’ala posteriore vecchia, vedremo in seguito per la nuova".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 verstappen red bull gp belgio
Vedi anche
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza