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Nations League, oggi Repubblica Ceca-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla

I cechi ospitano la nazionale di Tuchel alla Fortuna Arena di Praga

Bellingham - IPA
Bellingham - IPA
29 settembre 2026 | 06.40
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Nations League con le partite della seconda giornata. Oggi, martedì 29 settembre, la Repubblica Ceca ospita l'Inghilterra alla Fortuna Arena di Praga in una delle sfide del gruppo C. Entrambe le squadre dovranno riscattarsi dopo un ko all'esordio: i cechi arrivano dalla sconfitta per 2-1 contro la Croazia, mentre la nazionale di Tuchel ha perso al debutto contro i campioni del mondo della Spagna (2-3 il risultato). Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Repubblica Ceca-Inghilterra, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della partita tra Repubblica Ceca e Inghilterra, in programma oggi, martedì 29 settembre, alle 20:45:

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Sadilek, Kral; Ambros, Sulc,Radosta; Hlozek . All: Denia

Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall; Anderson, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane . All: Tuchel

Repubblica Ceca-Inghilterra, dove vederla

La partita tra Repubblica Ceca e Inghilterra è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

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Inghilterra Repubblica Ceca Nations League Repubblica Ceca Inghilterra
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