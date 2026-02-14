circle x black
Cerca nel sito
 

Rabiot, polemica dopo espulsione: posta rigore sbagliato da Fullkrug. Era irregolare?

L'episodio durante Pisa-Milan

Adrien Rabiot e la sua storia Instagram - Ipa/Fotogramma
Adrien Rabiot e la sua storia Instagram - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il rigore calciato, e sbagliato, da Niclas Fullkrug andava ripetuto? Pisa-Milan, anticipo della 25esima giornata di Serie A, vinta dai rossoneri 2-1 grazie al gol di Modric nel finale, sta lasciando strascichi per alcune decisioni arbitrali giudicate dubbie dai protagonisti in campo. Tra tutti, Adrien Rabiot, espulso proprio nel convulso finale dell'Arena Garibaldi per proteste.

Nel mirino del francese, in particolare, c'è il penalty assegnato ai rossoneri e sbagliato da Fullkrug al 56'. Il centrocampista del Milan ha postato, nelle ore immediatamente successive al match, una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede il difensore del Pisa Canestrelli entrare in area prima che l'attaccante tedesco calci il pallone. Inoltre l'immagine evidenzia come il portiere toscano Nicolas non sembri avere almeno un piede sulla linea di porta.

Ma cosa dice il regolamento? Le regole della Serie A, in realtà, non danno ragione a Rabiot. L'ingresso anticipato in area di Canestrelli infatti sarebbe stato punito dal Var, che avrebbe fatto ripetere il calcio di rigore, se il difensore avesse avuto un ruolo attivo sulla ribattuta del penalty, condizione però che non si è verificata visto che Fullkrug ha messo il pallone direttamente sul fondo.

Stessa considerazione per quanto riguarda la posizione di Nicolas. La posizione non conforme, comunque da confermare al Var, del portiere del Pisa sarebbe stata punita se lo stesso avesse parato il calcio di rigore.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rabiot rabiot pisa milan pisa milan milan rigore fullkrug pisa milan rigore fullkrug irregolare
Vedi anche
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza