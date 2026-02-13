circle x black
Serie A, oggi Pisa-Milan - Diretta

I rossoneri sfidano i toscani nella 25esima giornata di campionato

Nkunku - Ipa/Fotogramma
Nkunku - Ipa/Fotogramma
13 febbraio 2026 | 20.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa - in diretta tv e streaming - nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono recuperare la partita contro il Como, rimandata per la concomitanza della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono reduci dalla vittoria contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall'Ara, mentre quella di Hiljemark, succeduto a Gilardino sulla panchina toscana, ha pareggiato 0-0 a Verona contro l'Hellas.

Il Milan è atteso dal recupero contro il Como mercoledì prossimo, mentre il Pisa sfiderà la Fiorentina al Franchi.

Tag
serie a milan pisa pisa milan milan oggi pisa milan oggi pisa milan diretta pisa milan live milan live milan diretta
