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Roberto Baggio sbarca su TikTok e nel primo video fa un disastro

Il filmato di pochi secondi ha divertito gli utenti e nel giro di poche ore ha superato i 2,4 milioni di visualizzazioni

Roberto Baggio - Ipa
Roberto Baggio - Ipa
29 aprile 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok", con questo breve messaggio per salutare i fan Roberto Baggio fa il suo esordio sul social network più amato dai giovani. Nella sua 'bio' si presenta come un "ex calciatore italiano" e spiega: "Mi chiamano anche 'il Divin Codino'". Insieme al nuovo profilo arriva il primo video girato dall'atleta, con sorpresa.

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@robertobaggio Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok 👀😂 #RobertoBaggio ♬ original sound - Roberto Baggio

Nel filmato di pochi secondi Baggio palleggia e poi calcia il pallone. Sul finale, però, quando la palla esce dall'inquadratura, si sente un rumore di vetro rotto, forse una finestra? Lui però non si scompone affatto e rivolgendosi alla telecamera dice: "Da oggi ci sono anche io su TikTok". Il video ha divertito gli utenti e nel giro di poche ore ha superato i 2,4 milioni di visualizzazioni.

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