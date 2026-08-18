circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, fatta per Rodrigo Mora: le cifre dell'operazione

Il club giallorosso pronto ad accogliere l'esterno portoghese

Rodrigo Mora - Ipa/Fotogramma
Rodrigo Mora - Ipa/Fotogramma
18 agosto 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo acquisto per la Roma. Oggi, martedì 18 agosto, il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con il Porto per il trasferimento di Rodrigo Mora, secondo le ultime news di calciomercato, che ragginungerà quindi la squadra di Gasperini a titolo definitivo. Dopo giorni di trattativa serrata, il ds D'Amico è riuscito a superare lo stallo delle ultime ore regalando quindi al proprio allenatore l'esterno offensivo portoghese.

L'operazione, secondo quanto riportato da SkySport, si chiuderà a titolo definitivo per 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita che sarà garantito ai portoghesi. I giallorossi avranno però la possibilità di ridurre o annullare completamente questa percentuale se decidessero di versare ulteriori 25 milioni nelle casse del club lusitano.

Chi è Rodrigo Mora

Rodrigo Mora è un esterno offensivo portoghese classe 2007, nato nel 2007, di appena 19 anni. Cresciuto nelle giovanili del Porto, ha fatto tutta la trafila nel vivaio dei lusitani, fino a esordire in prima squadra e diventare, nonostante la giovane età, un punto fermo della squadra allenata da Farioli. Nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze con due gol e un assist.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma rodrigo mora rodrigo mora roma acquisto roma cifre rodrigo mora roma
Vedi anche
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza