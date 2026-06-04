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Roland Garros, Chwalinska contro Andreeva nella finale femminile

La polacca Chwalinska è la prima giocatrice proveniente dalle qualificazione ad arrivare fino all'ultimo atto dello Slam parigino

Maja Chwalinska
Maja Chwalinska
04 giugno 2026 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polacca Maja Chwalinska contro la russa Mirra Andreeva nella finale del singolare femminile del Roland Garros, in programma sabato 6 giugno a Parigi. Chwalinska, 24 anni e numero 114 del mondo, diventa la prima giocatrice proveniente dalle qualificazioni a raggiungere la finale dello Slam francese. In semifinale, supera la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 25, per 7-6 (7-4), 6-4 in 2h10'. Più agevole il successo che Andreeva, numero 8 del tabellone, ottiene contro l'ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 15: la russa si impone per 6-1, 6-3 in 1h15'.

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roland garros 2026 finale femminile roland garros
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