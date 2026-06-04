La polacca Chwalinska è la prima giocatrice proveniente dalle qualificazione ad arrivare fino all'ultimo atto dello Slam parigino
La polacca Maja Chwalinska contro la russa Mirra Andreeva nella finale del singolare femminile del Roland Garros, in programma sabato 6 giugno a Parigi. Chwalinska, 24 anni e numero 114 del mondo, diventa la prima giocatrice proveniente dalle qualificazioni a raggiungere la finale dello Slam francese. In semifinale, supera la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 25, per 7-6 (7-4), 6-4 in 2h10'. Più agevole il successo che Andreeva, numero 8 del tabellone, ottiene contro l'ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 15: la russa si impone per 6-1, 6-3 in 1h15'.