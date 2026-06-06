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Non poteva pagare l'hotel, oggi può vincere il Roland Garros: chi è Chwalinska, finalista a sorpresa

Solo poche settimane fa, la tennista polacca era la numero 114 al mondo

Chwalinska - IPA
Chwalinska - IPA
06 giugno 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La favola del Roland Garros 2026 è quella di Maja Chwalinska. Oggi, sabato 6 giugno, la tennista polacca si giocherà la finale del Roland Garros 2026 contro Mirra Andreeva. Qualcosa di impensabile solo tre settimane fa, quando occupava la posizione numero 114 del ranking Wta e aveva come unico problema quello di racimolare soldi per pagare il suo soggiorno a Parigi. Una preoccupazione costante, da una partita all'altra.

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Roland Garros, chi è Maja Chwalinksa

Nata a Miechów, Polonia, l'11 ottobre del 2001, Chwalinska ha vinto in carriera 2 Wta 125 (a Buenos Aires e a Montreaux), oltre a 7 titoli in singolare e 11 nel doppio, nel circuito Itf. Nel 2021, quando aveva 19 anni, aveva deciso di allontanarsi per diversi mesi dal tennis a causa della depressione, come raccontato in più occasioni.

Nel 2022, la decisione di tornare in campo per la sfida Wimbledon, con qualificazioni superate e debutto in uno Slam (con successo conteo Katerina Siniakova, prima di essere eliminata nel match del secondo turno).

La cosa curiosa è che dall'inizio dell'anno aveva vinto 3 partite nel circuito Wta: solo a Parigi i successi sono diventati 9, tre nelle qualificazioni e cinque nel tabellone principale dello Slam francese, eliminando tra le altre tenniste come Zheng Qinwen, Elise Mertens, Maria Sakkari, Anna Kalinskaya e Diana Shnaider.

Roland Garros, la favola di Chwalinksa

Dopo il successo agli ottavi contro la francese Parry, la polacca aveva toccato un tema non banale (e spesso sottovalutato) nel circuito: "La mia permanenza a Parigi? Spero di avere abbastanza soldi. So che guadagnerò molto qui, ma non vengono trasferiti subito. Pregate per me". Oggi, anche in caso di sconfitta, Chwalinksa incasserà circa un milione e mezzo di euro. Ci saranno da considerare le tasse, ma in ogni caso è una cifra che rappresenta quasi il doppio di quanto guadagnato con i premi in tutta la carriera (poco più di 860mila dollari).

"Il mio obiettivo principale - ha raccontato in conferenza - era entrare tra le prime 100 del ranking quest’anno. Qui ero partita per superare le qualificazioni, sapevo che stavo facendo un buon lavoro. Dovevo solo avere pazienza perché tutto iniziasse a funzionare. Non mi aspettavo qualcosa del genere". Da lunedì 8 Giugno 2026 sarà di sicuro al 21esimo posto della classifica Wta. In caso di vittoria del Roland Garros, potrebbe diventare addirittura la numero 14 al mondo. (di Michele Antonelli)

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Maja Chwalinska chi è Maja Chwalinska Roland Garros finale femminile Roland Garros
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