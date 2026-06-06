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Cobolli campione al Roland Garros? Ecco come può cambiare il ranking Atp (e quanto guadagnerebbe)

L'azzurro domani si giocherà la finale dello Slam di Parigi contro Alexander Zverev

Flavio Cobolli - IPA
Flavio Cobolli - IPA
06 giugno 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli si prepara all'appuntamento con la storia. Domani, domenica 7 giugno, l'azzurro si giocherà la finale del Roland Garros contro Alexander Zverev. A Parigi, i due tennisti avranno l'occasione di vincere per la prima volta in carriera un torneo del Grande Slam, dopo il duopolio Sinner-Alcaraz che ha contraddistinto gli ultimi anni. Una grande occasione per il tedesco, che da anni insegue un successo di questa portata. E una chance clamorosa per Cobolli, che vedrà ora cambiare in maniera evidente le sue prospettive. A cominciare da lunedì, quando sarà almeno il numero 10 del ranking Atp (settimo italiano della storia riuscito a entrare in top ten). Ecco come cambierà la classifica e quanto potrebbe guadagnare l'azzurro con un trionfo in Francia.

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Cobolli, come cambia ranking con Roland Garros

Da lunedì 8 giugno, Cobolli farà dunque compagnia a Jannik Sinner nella top ten del ranking Atp. E con un successo domani contro Zverev, Flavio potrebbe balzare addirittura al quinto posto del ranking Atp. Inoltre, il tennista romano è in piena corsa per le Atp Finals di Torino, visto che al momento è quinto nella race.

Cobolli, quanto guadagna con Roland Garros

L'azzurro sorride per il ranking, ma non solo. La qualificazione alla finale del Roland Garros vale 1,4 milioni di euro, mentre il vincitore raddoppierà l'incasso toccando quota 2,8 milioni. Fin qui, solo raggiungendo l'ultimo atto del torneo parigino, Cobolli ha dunque pareggiato i guadagni dei primi 5 mesi dell'anno. Non male.

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Roland Garros Flavio Cobolli Cobolli ranking Atp Flavio Cobolli Roland Garros quanto guadagna Cobolli
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