La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, i giallorossi sfidano la Cremonese - in diretta tv e streaming - nella 26esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio per 2-2 del Maradona contro il Napoli, mentre quella di Nicola è stata fermata sullo 0-0 dal Genoa di De Rossi.

Roma-Cremonese, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Cremonese è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Roma-Cremonese, dove vederla in tv

Roma-Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.