Dovbyk: "I due rigori sbagliati in Roma-Lilla? Mi pento di non aver tirato anche il terzo"

L'attaccante giallorosso dal ritiro della nazionale ucraina: "Momento davvero spiacevole della mia carriera"

Artem Dovbyk - Fotogramma/IPA
Artem Dovbyk - Fotogramma/IPA
09 ottobre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quello contro il Lilla è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera. Il primo a questo livello. Il mio rimpianto più grande però è non aver provato a tirare il terzo". Così, a sorpresa, dal ritiro dell'Ucraina l'attaccante della Roma Artem Dovbyk è tornato a parlare dei due calci di rigore consecutivi sbagliati contro il Lilla in Europa League. "La squadra - ha aggiunto il centravanti - ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori. Abbiamo analizzato l'andamento generale della partita, non abbiamo giocato al nostro livello".

Dovbyk: "Dovevo tirare il terzo rigore"

Dovbyk ha poi aggiunto sui suoi errori dal dischetto: "Da solo ho analizzato. Ci ho pensato, devo trarre delle conclusioni. Lo farò. L'unica cosa di cui mi pento è non aver tirato il terzo. Non scherzo, mi dispiace tanto. Non so se lo avrei segnato, non ha senso parlarne ora. So solo che dovevo andare sul dischetto anche la terza volta, ne sono sicuro".

