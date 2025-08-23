circle x black
Cerca nel sito
 

Ronaldo, delusione in Arabia: perde la Supercoppa e 'sfiora' le lacrime - Video

Il suo Al Nassr è stato battuto dall'Al Ahli ai calci di rigore

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
23 agosto 2025 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cristiano Ronaldo ha perso la finale della Supercoppa d'Arabia. Il fuoriclasse portoghese ha giocato oggi, sabato 23 agosto, il match che il suo Al Nassr ha disputato contro l'Al Ahli e valido per il primo trofeo stagionale in Arabia Saudita. Ronaldo, che festeggiava la sua 100esima presenza con il club saudita, ha portato in vantaggio i suoi su rigore al 41', salvo poi essere raggiunto in pieno recupero, al 51', dal gol dell'ex Milan Kessié. L'Al Nassr è tornato in vantaggio all'81' con un altra vecchia conoscenza della Serie A, l'ex Inter Brozovic, ma ancora una volta l'Al Ahli ha pareggiato grazie all'ex difensore della Roma Ibanez all'89'.

Il match, che si è chiuso quindi sul 2-2, è proseguito ai calci di rigore dove si è imposto 5-4 l'Al Ahli, provocando la reazione, fatta di tristezza e rabbia di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che non ha ancora potuto festeggiare il suo primo trofeo in Arabia, è apparso sconsolato, quasi in lacrime, e si è avviato rapidamente verso gli spogliatoi. Le immagini, diventate virali su X, hanno mostrato un CR7 che, come suo solito, non ha saputo digerire la sconfitta e mascherare la delusione, anzi. Si è messo le mani sui fianchi, si è portato la maglietta sul volto e ha allargato le braccia, visibilmente arrabbiato per il risultato.

Ronaldo, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, ha rinnovato il suo contratto con l'Al Nassr, che sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, decidendo quindi di continuare a giocare in Arabia Saudita. La decisione era stata già annunciata dallo stesso Cristiano, sebbene il percorso non sia stato lineare. CR7 aveva infatti scritto sui social media "il capitolo è finito" dopo l'ultima partita di campionato dell'Al Nassr il mese scorso, alimentando le speculazioni su un suo possibile addio al club di Riad.

Poi però aveva smentito ogni voce di mercato: "Praticamente non cambierà nulla, resto all'Al Nassr. Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò". Nelle ultime settimane ha inoltre annunciato il matrimonio con la compagna, e madre dei suoi figli, Georgina Rodriguez.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cristiano ronaldo ronaldo cr7 ronaldo arabia ronaldo video ronaldo supercoppa arabia
Vedi anche
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza