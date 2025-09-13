Holger Rune e la racchetta 'segreta'. Il tennista danese, numero 11 del mondo, è impegnato in Coppa Davis con la sua Danimarca, che oggi, sabato 13 settembre, sfiderà la Spagna, orfana di Carlos Alcaraz. E proprio colmare il gap con il nuovo numero uno del mondo e Jannik Sinner, detronizzato da Alcaraz in cima al ranking Atp dopo la sconfitta nella finale Us Open, è l'obiettivo dichiarato di Rune, che per farlo si affida anche a un po' di strategia e quella che potremmo definire pretattica.

Il danese infatti si sta allenando e scenderà in campo in Davis con una nuova racchetta, colorata di nero per 'nasconderne' natura e differenze rispetto a quelle usate in precedenza. A confermarlo è stato lo stesso Rune: "Non è un segreto. Per ora sto cercando di capire come mi sento a riguardo giocandoci in Coppa Davis e alla Rod Laver Cup, poi vedremo in futuro", ha ammesso al media danese dr.dk, "tutto quello che posso dire al momento è: no comment".