Gli Houthi sospendono gli attacchi contro Israele e le navi nel Mar Rosso

L'annuncio alla luce del cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza

Combattenti e sostenitori del gruppo Houthi - Ipa
11 novembre 2025 | 09.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Houthi yemeniti hanno annunciato in un messaggio ad Hamas di aver sospeso i propri attacchi contro Israele e contro le navi nel Mar Rosso, alla luce del cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi, in una lettera indirizzata alle Brigate Ezzedin al-Qassam, braccio armato di Hamas, i ribelli sciiti filoiraniani hanno scritto: "Seguiamo da vicino gli sviluppi. Dichiariamo che, qualora il nemico riprendesse la propria aggressione su Gaza, torneremo alle nostre attività militari nel cuore dell’entità sionista e reimporremo il blocco alla navigazione israeliana nel Mar Rosso e nel Mar Arabico".

