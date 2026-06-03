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Roland Garros, Sabalenka ko con Shnaider ai quarti

La bielorussa perde la testa nel terzo set e cede 6-0

Aryna Sabalenka - Afp
Aryna Sabalenka - Afp
03 giugno 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si ferma ai quarti di finale il sogno di Aryna Sabalenka doi vincere per la prima volta in carriera al Roland Garros. La bielorussa, numero uno del mondo e prima testa di serie, cede alla russa Diana Shnaider, numero 23 del ranking Wta e 25 del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in due ore e 14 minuti di gioco.

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La 4 volte campionessa Slam avanti per 6-3, 4-1 e poi 5-3 crolla a pochi punti dal traguardo, un po' come Jannik Sinner nel suo match di secondo turno con Juan Manuel Cerundolo. A differenza dell'altoatesino a cedere però non è il fisico ma soprattutto la testa, in particolare nel set decisivo. Dopo l'ennesima risposta vincente dell'avversaria la bielorussa si rivolge con la rabbia al suo angolo, indicando la propria testa, segno di un'evidente crisi di nervi, poi colpisce con violenza una pallina contro la terra del Philippe-Chatrier. A nulla servono le parole del suo allenatore che prova, invano, a calmarla.

Shnaider affronterà domani in semifinale la grande sorpresa del torneo, la polacca Maja Chwalinska, numero 114 del mondo e proveniente dalle qualificazioni.

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roland garros sabalenka shnaider
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