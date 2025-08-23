Buona la prima per il Napoli che batte 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nella prima giornata della Serie A 2025/26. Oggi, sabato 23 agosto, gli azzurri di Conte, campioni d'Italia in carica, sfoggiano una prova convincente superando gli emiliani di Grosso, neopromossi, con un gol per tempo grazie alle reti di McTominay al 17' e De Bruyne al 57', a segno all'esordio in maglia azzurra e nel campionato italiano, e conquistando così i primi tre punti del loro campionato. Nell'altra partita delle 18.30 soltanto 0-0 tra Genoa e Lecce.

La partita

Partenza sprint degli ospiti che dopo nemmeno un minuto vanno vicini al vantaggio. De Bruyne si coordina al volo dopo un colpo di testa della difesa del Sassuolo, ma manda alto. Al 12' l'ex Manchester City è ancora decisivo con un passaggio illuminante che manda al tiro Rrahmani, con la sua conclusione a lato di poco. Al 17' arriva il vantaggio dei partenopei. Politano lavora palla dalla destra e crossa col mancino, inserimento con tempi perfetti di McTominay e palla in rete di testa. Sul finale di tempo il Napoli a un passo dal raddoppio ancora con il centrocampista scozzese: tiro a giro dal limite da posizione centrale, conclusione forte e angolata, solo la traversa gli nega il gol.

In avvio di ripresa Berardi prova a scuotere il Sassuolo, raccoglie palla sulla sinistra dell'area, molto defilato, e fa partire il mancino dritto sul secondo palo, palla larga, ma non di molto. Dopo due minuti altro 'legno' per gli ospiti. Questa volta è McTominay a servire Politano che prova il mancino a giro da posizione centrale: il tiro, complice la deviazione di Doig, colpisce il palo. Poi Lucca prova il tap-in da pochi passi ma senza riuscire a coordinarsi bene.

I tempi sono maturi per il raddoppio che arriva al 12' dall'uomo più atteso: De Bruyne.Il belga sfoggia una delle sue solite punizione, calciata dalla fascia sinistra col destro a rientrare. La traiettoria, insidiosa, non trova nessun compagno al centro ma si infila sul secondo palo battendo Turati. Termina quindi 2-0 per il Napoli.