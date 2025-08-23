circle x black
Sassuolo-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I partenopei campioni d'Italia affrontano gli emiliani nella prima giornata di campionato

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
23 agosto 2025 | 08.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli campione d'Italia inaugura la Serie A 2025/26. Oggi, sabato 23 agosto, i partenopei sfidano al Mapei Stadium il Sassuolo, neopromosso, nella prima giornata di campionato. La squadra di Conte, protagonista di un precampionato altalenante, deve fare i conti con l'infortunio di Lukaku, che lo terrà lontano dai campi per circa tre mesi, mentre quella di Grosso ha ritrovato la massima categoria dopo un solo anno in Serie B.

Sassuolo-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Sassuolo e Napoli è in programma oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18.30 al Mapei Stadium. Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Ghion, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Napoli (4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, McTominay; Lucca. All. Conte

Sassuolo-Napoli, dove vederla in tv

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

