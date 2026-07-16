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Fisi Lazio-Sardegna, Caloro sfida Ruggeri per la presidenza

Assemblea elettiva del comitatoi Regionale in programma il 18 luglio

Andrea Caloro - Linkedin
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16 luglio 2026 | 17.53
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Per la prima volta dopo anni la corsa alla presidenza del Comitato Regionale Fisi Lazio-Sardegna si presenta con una vera competizione. All’Assemblea elettiva del 18 luglio non ci sarà infatti un solo candidato: ad affrontare il presidente uscente Andrea Ruggeri sarà Andrea Caloro, manager con una lunga esperienza nel mondo dello sport, che propone un programma incentrato su trasparenza, sostegno ai giovani e rilancio del movimento regionale. La candidatura di Caloro arriva in un momento in cui la governance del Comitato è al centro di un acceso confronto. Negli ultimi anni il percorso istituzionale di Ruggeri è stato caratterizzato dall’accumulo di numerosi incarichi: Direttore Generale dello Sci Club Orsello Magnola, Presidente del Comitato Regionale Fisi Lazio-Sardegna, ruoli nazionali in Asi e, successivamente, Vice Presidente Vicario del Coni Lazio

Questa concentrazione di funzioni ha sollevato osservazioni sulla governance del sistema. È in questo scenario che si inserisce la candidatura di Caloro, che punta su un programma di netta discontinuità. Tra le priorità figurano maggiore sostegno economico alle categorie giovanili, collegialità decisionale, rappresentitività dei territori con la valorizzazione delle stazioni sciistiche del Lazio, accordi con scuole e università per favorire la dual career degli atleti e lo sviluppo del settore Master. Particolare rilievo viene attribuito ai temi della trasparenza e della collegialità decisionale.

La sfida del 18 luglio assume quindi un significato che va oltre il semplice rinnovo delle cariche. Da una parte la continuità rappresentata dal presidente uscente Ruggeri; dall’altra la proposta di cambiamento avanzata da Caloro, il cui impegno risponde a criteri dettati dalla sola passione e volontà di mettere a disposizione la propria esperienza manageriale per far crescere il sitema. Saranno le società affiliate a decidere quale modello di governance guiderà la Fisi Lazio-Sardegna nel quadriennio olimpico 2026-2030.

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presidenza governance trasparenza sostegno giovani rilancio movimento regionale
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