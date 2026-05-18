circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, programma e orari ultima giornata: quando si decideranno corsa Champions e salvezza

La Lega Calcio ha comunicato l'organizzazione del 38esimo turno di campionato

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri - IPA
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri - IPA
18 maggio 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono stati ufficializzati gli orari delle partite della 38ª e ultima giornata di Serie A, domenica 24 maggio. In palio gli ultimi due posti Champions, ma anche la permanenza nella massima serie con l'ultima squadra retrocessa ancora da decidere. Si inizia venerdì 22 maggio alle 20:45 con Fiorentina-Atalanta, poi sabato alle 18 ci sarà Bologna-Inter, mentre alle 20.45 tocca a Lazio-Pisa. Tutte partite ininfluenti per la classifica finale.

CTA

Serie A, orari ultima giornata

Domenica 24 maggio il programma sarà aperto alle 15 da Parma-Sassuolo, mentre alle 18 c'è Napoli-Udinese. Poi, alle 20:45 tutte le partite decisive. Quelle per la bagarre salvezza, con Cremonese-Como e Lecce-Genoa in contemporanea. E quelle per la Champions League, con Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma sempre alla stessa ora. Per un finale tutto da scrivere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A ultima giornata orari Serie A orari ultima giornata corsa Champions salvezza
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza