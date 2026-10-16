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Serie A, oggi Frosinone-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I ciociari ospitano gli emiliani nel primo match della settima giornata

Massimiliano Alvini - Ipa/Fotogramma
Massimiliano Alvini - Ipa/Fotogramma
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16 ottobre 2026 | 06.29
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Al via la settima giornata di Serie A. Oggi, venerdì 16 ottobre, in campo Frosinone e Sassuolo - in diretta tv e streaming - allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. La squadra del tecnico Massimiliano Alvini è reduce dalla sconfitta per 3-0 subita dal Napoli al 'Maradona', mentre quella guidata in panchina da Alberto Aquilani ha pareggiato 1-1 con il Milan tra le mura amiche del Mapei Stadium. In classifica il Frosinone si trova all'ottavo posto con 10 punti, mentre il Sassuolo è undicesimo a quota 8.

Frosinone-Sassuolo, orario e probabili formazioni

La sfida tra Frosinone e Sassuolo è in programma oggi, venerdì 16 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.

Frosinone-Sassuolo, dove vederla in tv

Il match tra Frosinone Sassuolo sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn.

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serie A frosinone sassuolo alvini aquilani
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